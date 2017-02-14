В Волгоградской области спасли четырех рыбаков, провалившихся под лед

«По статистке, с начала года и по состоянию на 1 февраля на авариях региона зарегистрировано одно происшествие, в результате которого погиб один человек. За указанный период было также спасено четыре человека», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Работники аварийно-спасательной службы региона вместе с сотрудниками ГИМС инспектируют водоемы Волгоградской области. В ходе рейдов за нарушение правил охраны жизни нарушителей привлекают к ответственности в виде штрафа. Кроме того, представители ГИМС в рамках месячника безопасности ежедневно замеряют толщину льда на водоемах и проводят профилактическую работу с рыбаками.

«На водных объектах региона образовался ледостав толщиной от 10 до 30 сантиметров. На сегодняшний день всего на территории Волгоградской области выявлено более 20 мест массового выхода на лед с целью лова рыбы», — добавили в ГУ МЧС.