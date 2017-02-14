Пропавшего самарского студента «поймали» в торговом центре Тольятти

Полицейские Тольятти разыскали пропавшего самарского студента. 17 января парень был в одной из гостиниц Новокуйбышевска, после чего пропал в неизвестном направлении и перестал отвечать на оба телефона. 5 февраля полиция возбудило оперативно-разысконое дело по факту отсутствия человека, передает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники установили, что 8 февраля пропавший снимал деньги с карточки в Тольятти, на его поиски был ориентирован весь личный состав, по городу развешаны приметы студента. Это дало свои плоды — посетители одного из ТЦ узнали парня и вызвали полицию. Противоправных действий в отношении студента не совершалось, поэтому вечером того же дня сбежавший молодой человек был передан маме. Мотивы поступка парня в полиции не уточнили.