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09:19 (мск), источник: Pro Город Самара

Пропавшего самарского студента «поймали» в торговом центре Тольятти

Молодого человека вычислили по банковским переводам.

Полицейские Тольятти разыскали пропавшего самарского студента. 17 января парень был в одной из гостиниц Новокуйбышевска, после чего пропал в неизвестном направлении и перестал отвечать на оба телефона. 5 февраля полиция возбудило оперативно-разысконое дело по факту отсутствия человека, передает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники установили, что 8 февраля пропавший снимал деньги с карточки в Тольятти, на его поиски был ориентирован весь личный состав, по городу развешаны приметы студента. Это дало свои плоды — посетители одного из ТЦ узнали парня и вызвали полицию. Противоправных действий в отношении студента не совершалось, поэтому вечером того же дня сбежавший молодой человек был передан маме. Мотивы поступка парня в полиции не уточнили.

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