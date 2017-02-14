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09:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми изъято более 400 литров контрафактного алкоголя

ПЕРМЬ, 14 февраля, РИА ФедералПресс. Судебными приставами Дзержинского района Перми при взаимодействии с полицией было изъято более 400 литров нелегальной алкогольной продукции.

Как пояснили в ведомстве, спиртное конфисковали из торговых точек, не имеющих специальной лицензии на торговлю алкоголем. За нарушение законодательства владельцев магазинов привлекли к административной ответственности.

Изъятый нелицензионный алкоголь будет передан на уничтожение в ОАО «Росспиртпром». Данная организация имеет право оказывать услуги по перевозке, хранению, переработке изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщают приставы.

Всего в минувшем году судебными приставами Пермского края передано на уничтожение 35 тонн нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам передачи конфиската окончено фактическим исполнением 522 исполнительных производства данной категории.

Напомним, в связи с постановлением главного санитарного врача РФ с 30 января на 60 суток в регионе приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукции.

Фото: gov.cap.ru.

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