В Перми изъято более 400 литров контрафактного алкоголя

Как пояснили в ведомстве, спиртное конфисковали из торговых точек, не имеющих специальной лицензии на торговлю алкоголем. За нарушение законодательства владельцев магазинов привлекли к административной ответственности.

Изъятый нелицензионный алкоголь будет передан на уничтожение в ОАО «Росспиртпром». Данная организация имеет право оказывать услуги по перевозке, хранению, переработке изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщают приставы.

Всего в минувшем году судебными приставами Пермского края передано на уничтожение 35 тонн нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам передачи конфиската окончено фактическим исполнением 522 исполнительных производства данной категории.

Напомним, в связи с постановлением главного санитарного врача РФ с 30 января на 60 суток в регионе приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукции.

Фото: gov.cap.ru.