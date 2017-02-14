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09:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе сгорели три иномарки, припаркованные около подъезда

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе сгорели три иномарки, припаркованные около подъезда.

Очевидец выложил фотографии последствий ночного пожара в группе «БашДТП» «Вконтакте». В Главном управлении МЧС России по РБ сообщили, что на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 14 февраля в 02.45 поступила информация о возгорании трех автомобилей в Октябрьском районе столицы.

На борьбу с огнем прибыли силы и средства МЧС — девять пожарных и две единиц техники.

«Моя машина Mazda, стоявшая рядом со сгоревшими автомобилями, не пострадала. Я поставил её как раз на парковочном месте, — рассказал агентству “Башинформ” уфимец Денис Фёдоров. — Соседнему Renault Logan не повезло. Следующую машину не помню, вроде тоже Logan, ну, а больше всех пострадал автомобиль марки Volkswagen Jetta, оставленный напротив подъезда. Случилось все ночью. Когда я возвращался домой в 23.45, все было нормально. Возможно, подожгли, ведь никому не нравится, когда паркуются подобным образом. Еще, как вариант, причиной пожара мог стать матрас, который весь день провалялся у подъезда. Всем было лень его убрать, а наехать на такое с разогретым двигателем — приговор. Вариантов много».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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