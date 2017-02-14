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09:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рухнувшая дорога на улице Станюковича во Владивостоке — кадры как после землетрясения

Фоторепортаж.

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фотографии
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фотографии

Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.

Часть дороги на улице Станюковича во Владивостоке обвалилась сегодня, 14 февраля, около 13.30. Первыми на место происшествия приехали сотрудники МЧС и полиция. Участок, на котором произошло обрушение, огородили лентами и заблокировали для проезда автомобилей и прохода пешеходов. Точная причина обрушения пока неизвестна, однако велика вероятность, что обвал произошел из-за строительства апарт-комплекса Gavan Residence. Фотокорреспондент ИА PrimaMedia запечатлел жуткий разлом и работу специалистов на месте происшествия.

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