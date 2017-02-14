Рухнувшая дорога на улице Станюковича во Владивостоке — кадры как после землетрясения
Фоторепортаж.
Фоторепортаж.
Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.
Часть дороги на улице Станюковича во Владивостоке обвалилась сегодня, 14 февраля, около 13.30. Первыми на место происшествия приехали сотрудники МЧС и полиция. Участок, на котором произошло обрушение, огородили лентами и заблокировали для проезда автомобилей и прохода пешеходов. Точная причина обрушения пока неизвестна, однако велика вероятность, что обвал произошел