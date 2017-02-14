Осуждена челябинка, согласившаяся стать подставным лицом

Жительница Челябинска, предоставившая свои документы для создания липовой фирмы, наказана судом — женщине предстоит 200 часов обязательных работ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка пришла в офис одной из челябинских компаний и за вознаграждение по просьбе директора согласилась оформить на свое имя ИП, заведомо не собираясь осуществлять никакой финансово-хозяйственной деятельности. Женщина предоставила свой паспорт в налоговую и внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения, образовав Общество с ограниченной ответственностью «Артикс».

«Горожанка незаконно представила паспорт гражданина РФ для создания юридического лица с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о руководителе и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности», — рассказали в прокуратуре Курчатовского района.

Мировым судьей судебного участка № 7 женщина признана виновной по части 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.