Автомобилисты опубликовали видеозапись аварии на переезде в Чкаловске
Участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте» опубликовали видеозапись ДТП в на железнодорожном переезде в Чкаловске. З.
Участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте» опубликовали видеозапись ДТП в на железнодорожном переезде в Чкаловске. З.
Запись сделана регистратором, установленным в кабине машиниста электрички.
Напомним, в среду вечером «Форд» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, и в него врезалась электричка сообщением
По данным полиции, причиной аварии стало нарушение ПДД 24-летней жительницей Зеленоградского района, сидевшей за рулем авто. Серьёзные травмы получили