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09:32 (мск), источник: Volga News

В Тольятти на территории детского сада ловили дикого кабана

В понедельник, 13 февраля, тольяттинские спасатели ловили дикого кабана на территории детского сада «Дельта» в Комсомольском районе.

В 20:30 спасателям поступил вызов от охотоведа, к которому обратились очевидцы. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщает руководитель «Центра Гражданской Защиты» Андрей Дербенев.

Животное успешно уходило от погони на протяжении более 30 минут, но все-таки было заблокировано и поймано у забора на территории детского сада. Кабанчик среднего размера (около 50 кг) был пойман сетью и передан охотоведу.

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