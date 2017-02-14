В Тольятти на территории детского сада ловили дикого кабана
В понедельник, 13 февраля, тольяттинские спасатели ловили дикого кабана на территории детского сада «Дельта» в Комсомольском районе.
В понедельник, 13 февраля, тольяттинские спасатели ловили дикого кабана на территории детского сада «Дельта» в Комсомольском районе.
В 20:30 спасателям поступил вызов от охотоведа, к которому обратились очевидцы. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщает руководитель «Центра Гражданской Защиты» Андрей Дербенев.
Животное успешно уходило от погони на протяжении более 30 минут, но