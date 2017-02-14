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10:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области совершен налет на магазин, кассу взял парень с пистолетом

Инцидент произошел вчера вечером в поселке Марьяновка. В местный магазин ворвался парень с предметом, похожим на пистолет. Забрав из кассы три тысячи рублей, он скрылся.

Тревожным выдался понедельник, 13 февраля, для жителей районного центра Марьяновка. Вчера там был ограблен магазин смешанных товаров.

В десятом часу вечера в полицию обратилась продавец. Напуганная женщина заявила, что в помещение магазина ворвался неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал выручку. Продавцу пришлось отдать все, что было в кассе. Однако выручка в этот день была скромной, в итоге грабителю досталось лишь 3000 рублей.

Забрав деньги, налетчик скрылся. Как стало известно порталу Om1.ru, личность нападавшего уже установлена. Им оказался 18-летний местный житель. Сотрудники УМВД по Омской области сейчас принимают меры к его задержанию.

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