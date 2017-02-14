В Омской области совершен налет на магазин, кассу взял парень с пистолетом

Тревожным выдался понедельник, 13 февраля, для жителей районного центра Марьяновка. Вчера там был ограблен магазин смешанных товаров.

В десятом часу вечера в полицию обратилась продавец. Напуганная женщина заявила, что в помещение магазина ворвался неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал выручку. Продавцу пришлось отдать все, что было в кассе. Однако выручка в этот день была скромной, в итоге грабителю досталось лишь 3000 рублей.

Забрав деньги, налетчик скрылся. Как стало известно порталу Om1.ru, личность нападавшего уже установлена. Им оказался 18-летний местный житель. Сотрудники УМВД по Омской области сейчас принимают меры к его задержанию.