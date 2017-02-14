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10:00 (мск), источник: PROUFU.ru

Подробности исчезновения в Башкирии 9-летней Алсу: Ее мать видели в другом городе

Стали известны подробности пропажи в Башкирии 9-летней Алсу Закиевой.

Ее мать, которая увезла ребенка 3 февраля, видели в Белебее. Об этом рассказала ProUfu.ru бабушка девочки.

«Ищем Алсу с мамой уже больше 10 дней, очень волнуемся за девочку. Говорят, ее видели в Белебее. У нас там есть родственники — работают в полиции», — рассказала бабушка. «Ее мать бросила тут с нами еще двоих детей, правда они старше. Не общается с нами практически. Алсу до этого тоже со мной жила больше 7 месяцев».

Напомним, Алсу ищут по всему Краснокамскому и Дюртюлинскому районам Башкирии, а теперь и в Белебейском. Приводятся приметы девочки: темно-синяя куртка, белая шапка, штаны темно-бордового цвета, валенки и варежки синего цвета.

Как ранее нам рассказала сестра девочки, Динара, Алсу забрала мама из школы и увезла в неизвестном направлении, и в настоящее время ни с женщиной, ни с ребенком родные связаться не могут. «Она нас уверяла, что девочка будет жить у нее дома в Нефтекамске. В пятницу она забрала ребенка из школы и увезла. С тех пор мы не получали от них никаких вестей. Мы решили съездить и проверить, все ли в порядке, но девочка не появлялась по месту жительства матери, и ее даже не было в местной школе, куда, как обещала мама, она будет водить девочку».

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