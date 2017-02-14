Водитель, сбивший инвалида, может избежать наказания

В Саянском районе мужчину с инвалидностью сбила машина. Он получил травмы, которые перечеркнули годы работы над болезнью. Пострадавший уже не вернется к обычной жизни, а водитель, совершивший наезд, может избежать наказания.

У Алексея врожденный детский церебральный паралич. Семья вложила все силы, что бы он мог ходить, разговаривать, вести нормальную жизнь.

Обстоятельства ДТП следующие: Алексей шел по обочине (тротуаров в их поселке нет), и его сбила машина. Перелом костей таза, перелом левой ключицы, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга — перечисление диагнозов занимают целую страницу. Полгода мужчина не вставал. Для ухода за ним матери пришлось оставить работу.

Тамара Кротова, мать пострадавшего: «Лишили его водительских прав на год, но он как ездил, так и ездит. Все люди говорили, и я сама лично видела».

Этот случай называют типичным. Пешеходов сбивают ежедневно, и каждый второй ошарашен ничтожным наказанием, которое грозит водителю. Водитель может мчаться на красный сигнал светофора, и сбить человека прямо на пешеходном переходе. Если признают, что вред здоровью причинен средней степени тяжести, то нарушителю грозит штраф и лишение прав до 24 месяцев.

Если авария привела к гибели человека, нарушителю грозит 7 лет тюрьмы. Максимальный срок дают редко. Признании вины, содействие, хорошая характеристика — все это смягчающие обстоятельства.

Семья Алексея подала апелляцию в краевой суд, требуя более жесткого наказания.