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09:46 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области сбили трёх детей-пешеходов

Ребята нарушили правила дорожного движения — переходили дорогу в неположенном месте.

За сутки в разных населённых пунктах Омской области случилось сразу три ДТП с несовершеннолетними пешеходами.

Как сообщает УМВД по Омской области, первая авария произошла 13 февраля в половине двенадцатого дня в селе Ермак Нововаршавского района. Двигаясь по улице Механизаторов, 58-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил 15-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу в неположенном месте. Подростка осмотрели врачи, но потом отпустили домой.

В восемь часов вечера 13 февраля поступило сообщение о ДТП на улице Труда в Ленинском округе. Управлявший автомобилем «Тойота Карина» 30-летний омич допустил наезд на 12-летнюю девочку. Водитель её не заметил. Ребёнок вышел на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса. Девочку доставили в больницу.

Сегодня, 14 февраля, в девять часов утра ДТП случилось на улице Ипподромной в Октябрьском округе. Там 59-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2115» сбил 12-летнего мальчика. Школьник переходил проезжую часть в неположенном месте. Мальчика госпитализировали.

Во всех случаях водители были трезвы. Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства этих ДТП. Однако отмечает, что юные пешеходы во многом виноваты сами: они не соблюдали простые правила безопасности на дорогах.

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