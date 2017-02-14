Два человека пострадали при столкновении иномарки со столбом в Ростове
Два человека пострадали в результате столкновения иномарки со столбом в донской столице, сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона.
Два человека пострадали в результате столкновения иномарки со столбом в донской столице, сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона.
ДТП произошло 13 февраля около 20.40 на проспекте Сельмаш.
Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в опору линии электропередачи.
В результате ДТП водитель и пассажир иномарки с травмами госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.