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10:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали при столкновении иномарки со столбом в Ростове

Два человека пострадали в результате столкновения иномарки со столбом в донской столице, сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона.

ДТП произошло 13 февраля около 20.40 на проспекте Сельмаш.

Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки с травмами госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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