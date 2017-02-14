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09:49 (мск), источник: Sputnik.by

Пенсионерка сгорела в своем доме в Ляховичах

В качестве причин возникновения огня пожарные рассматривают — нарушение 87-летней женщиной правил эксплуатации газовых устройств либо неосторожное обращение с огнем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Ляховичах, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

Возгорание в доме, расположенном на улице Горького районного центра, произошло накануне около 16:50.

«Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество. В огне погибла хозяйка», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в качестве причин возникновения огня пожарные рассматривают — нарушение 87-летней женщиной правил эксплуатации газовых устройств либо неосторожное обращение с огнем.

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