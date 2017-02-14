Туриста из Бердска вторые сутки ищут в Шерегеше

О розыске 30-летнего жителя Новосибирской области Романа Самборского сообщает отдел полиции по Таштагольскому району Кемеровской области. Мужчина пропал 13 февраля при спуске с горы Зеленая на лыжном курорте Шерегеш. Больше о его местонахождении ничего не известно.

— Известно, что мужчина приехал на горнолыжный курорт с родственниками, но потерялся при спуске с горы, — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители также сообщают, что в последний раз мужчину видели на вершине горы Зеленая, при спуске он разъехался со своими родственниками.

На поиски горнолыжника брошены все силы района. В операции спасения также принимает участие глава Таштагольского района Вадим Макута.

— Вчера вечером мужчина должен был встретиться с друзьями, однако этого не произошло. В 18:30 они обратились за помощью к спасателям. Сразу начались поиски, однако они осложнялись темным временем суток. К утру найти туриста так и не удалось. В итоге были созданы три поисковые группы, одну из которых возглавил Владимир Макута, — цитирует «Газета Кемерова» слова пресс-секретаря администрации Таштагольского района Марии Кустовой.