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10:34 (мск), источник: VN.RU

Туриста из Бердска вторые сутки ищут в Шерегеше

30-летний житель города Бердска Новосибирской области Роман Самборский пропал после спуска с горы Зеленая на лыжном курорте в Шерегеше. Мужчину ищут вторые сутки. Напомним, в Кузбассе сейчас сохраняется аномально холодная погода с температурой −31… −36 градусов.

О розыске 30-летнего жителя Новосибирской области Романа Самборского сообщает отдел полиции по Таштагольскому району Кемеровской области. Мужчина пропал 13 февраля при спуске с горы Зеленая на лыжном курорте Шерегеш. Больше о его местонахождении ничего не известно.

— Известно, что мужчина приехал на горнолыжный курорт с родственниками, но потерялся при спуске с горы, — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители также сообщают, что в последний раз мужчину видели на вершине горы Зеленая, при спуске он разъехался со своими родственниками.

На поиски горнолыжника брошены все силы района. В операции спасения также принимает участие глава Таштагольского района Вадим Макута.

— Вчера вечером мужчина должен был встретиться с друзьями, однако этого не произошло. В 18:30 они обратились за помощью к спасателям. Сразу начались поиски, однако они осложнялись темным временем суток. К утру найти туриста так и не удалось. В итоге были созданы три поисковые группы, одну из которых возглавил Владимир Макута, — цитирует «Газета Кемерова» слова пресс-секретаря администрации Таштагольского района Марии Кустовой.

Напомним, в Кузбассе сейчас сохраняется аномально холодная погода. Температура воздуха достигает −31… −36 градусов. Мужчина был одет в темно-синий горнолыжный костюм с голубыми вставками, черные ботинки, черные перчатки, был в защитном шлеме с камерой GoPro, в очках с желтой линзой. При себе имел красный рюкзак с одеждой, ноутбуком и мобильным телефоном.

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