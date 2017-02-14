ГАЗель с финансовыми документами сгорела под Новосибирском

Автомобиль ГАЗ 2705 вспыхнул 14 февраля около трех часов ночи на трассе недалеко от Кольцово. Пожарные прибыли спустя 11 минут после получения сигнала, однако к тому времени автомобиль был объят пламенем. ГАЗель выгорела полностью, включая перевозимый груз — финансовую отчетность.

— Причина горения пока не установлена. Пожарный дознаватель установил, что огонь распространялся из моторного отсека транспортного средства. Пострадавших нет, — сообщила корреспонденту VN.ru сотрудник пресс-службы МЧС по Новосибирской области Наталья Федорова.