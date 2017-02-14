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10:37 (мск), источник: VN.RU

ГАЗель с финансовыми документами сгорела под Новосибирском

ГАЗель сгорела ночью на трассе под Новосибирском вместе с финансовыми документами, которые она перевозила. Предположительная причина пожара — замыкание в моторном отсеке. На фотографиях с места происшествия видно, что документы принадлежали новосибирскому филиалу «Промсвязьбанка».

Автомобиль ГАЗ 2705 вспыхнул 14 февраля около трех часов ночи на трассе недалеко от Кольцово. Пожарные прибыли спустя 11 минут после получения сигнала, однако к тому времени автомобиль был объят пламенем. ГАЗель выгорела полностью, включая перевозимый груз — финансовую отчетность.

— Причина горения пока не установлена. Пожарный дознаватель установил, что огонь распространялся из моторного отсека транспортного средства. Пострадавших нет, — сообщила корреспонденту VN.ru сотрудник пресс-службы МЧС по Новосибирской области Наталья Федорова.

Как следует из фотографий с места происшествия, которые прислали в редакцию интернет-издания Сибкрай, документы принадлежали сибирскому филиалу «Промсвязьбанка». Получить комментарий от банка на момент публикации статьи не удалось.

Читатели Инцидент-Новосибирск активно обсуждают происходящее в соцсетях.

«Я только что погасил кредит в этом банке», — пишет один из подписчиков паблика.

«Раньше просто офисы жгли, теперь газель за 70 000 рублей дешевле сжечь. Красавцы», — соглашается его оппонент.

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