Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на девушку

Водитель неустановленного автомобиля не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 19-летнюю девушку, после чего в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей головы. Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев происшествия по телефону 8 (843) 5−333−848.

Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 223 ДТП, из них 3 происшествия с пострадавшими — 2 наезда на пешеходов и столкновение автотранспорта. В результате 3 участника ДТП — 2 пешехода и водитель — получили травмы различной степени тяжести.