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12:27 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на девушку

(Город Казань KZN.RU, 14 февраля). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наезда на девушку. ДТП произошло 13 февраля в 13.00 напротив дома № 12 по ул. Чуйкова.

Водитель неустановленного автомобиля не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 19-летнюю девушку, после чего в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей головы. Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев происшествия по телефону 8 (843) 5−333−848.

Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 223 ДТП, из них 3 происшествия с пострадавшими — 2 наезда на пешеходов и столкновение автотранспорта. В результате 3 участника ДТП — 2 пешехода и водитель — получили травмы различной степени тяжести.

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