Легковушка застряла под грузовиком после столкновения в Волгограде
Легковой автомобиль въехал под грузовик утром 14 февраля в Дзержинском районе. Об этом ВДТВ стало известно от очевидцев.
Легковой автомобиль въехал под грузовик утром 14 февраля в Дзержинском районе. Об этом ВДТВ стало известно от очевидцев.
По словам свидетелей произошедшего, водитель легковушки, предположительно иномарки, не успел затормозить. Машину занесло на дороге и она врезалась в фургон. Столкновение было такой силы, что автомобиль буквально застрял под кузовом грузовика.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Информация уточняется.