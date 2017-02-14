Легковушка застряла под грузовиком после столкновения в Волгограде

По словам свидетелей произошедшего, водитель легковушки, предположительно иномарки, не успел затормозить. Машину занесло на дороге и она врезалась в фургон. Столкновение было такой силы, что автомобиль буквально застрял под кузовом грузовика.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Информация уточняется.