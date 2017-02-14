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10:50 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде поймали женщину, за которой числится 50 уголовных дел

В Калининграде полицейским удалось задержать женщину, за которой числится 50 уголовных дел. 32-летнюю калининградку заподозрили в мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Жертвами обмана становились пожилые люди, которые верили пришедшей в их доме женщине, представлявшейся врачом или соседкой. Пользуясь доверчивостью пенсионеров, она выманивала у них деньги. Очередную подобную афера мошенница провернула 3 февраля. У 67-летней жительницы дома на Московском проспекте она «заняла» 10 тысяч рублей.

При этом к этому моменту она уже находилась под следствием.

«32-летняя женщина продолжала заниматься противоправной деятельностью. Скрываясь от полиции, она постоянно меняла место жительства. Задержали подозреваемую в квартире подруги — женщина пряталась от сотрудников полиции в шкафу», — сообщили в УМВД.

На этот раз женщину поместили в следственный изолятор на 2 месяца. Ей уже предъявлено обвинение в совершении 11-ти эпизодов хищений чужого имущества обманным путем. Она также является подозреваемой по 39-ти уголовным делам, квалифицированным по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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