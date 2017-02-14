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10:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже Ford сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП случилось у дома № 20 по улице Беговая. Пострадавшую доставили в «Электронику».

Автомобиль Ford Mondeo сбил 44-летнюю женщину в понедельник, 13 февраля. Женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу, сообщили корреспонденту РИА Воронеж в отделе пропаганды городской ГИБДД.

ДТП случилось у дома № 20 по улице Беговая. За рулем иномарки был 24-летний воронежец. Пострадавшую женщину доставили в больницу скорой медицинской помощи № 10 «Электроника».

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