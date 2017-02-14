В Воронеже Ford сбил женщину на пешеходном переходе
ДТП случилось у дома № 20 по улице Беговая. Пострадавшую доставили в «Электронику».
ДТП случилось у дома № 20 по улице Беговая. Пострадавшую доставили в «Электронику».
Автомобиль Ford Mondeo сбил 44-летнюю женщину в понедельник, 13 февраля. Женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу, сообщили корреспонденту РИА Воронеж в отделе пропаганды городской ГИБДД.
ДТП случилось у дома № 20 по улице Беговая. За рулем иномарки был 24-летний воронежец. Пострадавшую женщину доставили в больницу скорой медицинской помощи № 10 «Электроника».