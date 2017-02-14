«ГАЗ» сбил школьницу на пешеходном переходе в городе Бор
Автомобиль «ГАЗ» сбил школьницу на пешеходном переходе на улице Горького в городе Бор, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Автомобиль «ГАЗ» сбил школьницу на пешеходном переходе на улице Горького в городе Бор, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла 13 февраля в 20:30. Водитель автомобиля «ГАЗ 2705» наехал на 14-летнюю девочку, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. После оказания медпомощи ее отпустили.