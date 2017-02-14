Начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов: всего за прошлый год зафиксировано 19 тысяч преступлений

По словам Трифонова, всего в прошлом году было зафиксировано более 19,3 тыс.преступлений. Помимо снижения общего числа преступлений, на 7% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, правоохранители фиксируют снижение преступлений с тяжким вредом здоровью. Количество убийств, по словам Трифонова, осталось на уровне 2015 года.

Как уточнил Игорь Трифонов, в прошлом году удалось раскрыть ряд серийных преступлений. В частности, речь идет о серии поджогов авто (35 случаев) и поджогов веранд в детских садах (20 случаев).

Отметим, что при этом, по данным главы екатеринбургской полиции, на 10,8% возросло количество выявленных фактов сбыта наркотиков, в два раза увеличилось количество преступлений, совершенных в составе орггрупп.

Что касается ДТП на территории столицы Среднего Урала, то, по информации Трифонова, в прошлом году было зафиксировано 804 аварии с пострадавшими, 85 человек погибло. При этом, в сравнении с 2015 годом, количество ДТП с пострадавшими сократилось на 10%, а количество аварий с погибшими — на 6,5%. Кроме того, была зафиксирована 101 авария с участием детей, в которых пострадало 100 маленьких екатеринбуржцев, трое погибли.

Как уточнил Трифонов, по итогам года на водителей было наложено более 368,8 тыс. штрафов, взыскано более 270,6 млн руб.

В рамках заседания Игоря Трифонова спросили об увеличении количества правонарушений в связи с «декриминализацией побоев». Напомним, ранее о росте таких преступлений сообщил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Соответствующий вопрос задал депутат ЕГД Олег Хабибуллин.

«Статистика — вещь упрямая. У нас сократилось количество бытовых преступлений, но речь идет о том, что подразумевается в УК. Количество протоколов об административных правонарушениях после “декриминализации” выросло в разы», — ответил Трифонов.

Добавим, что после этого между Ройзманом и Хабибуллиным возникла словесная перепалка. Мэр заявил депутату, что «понятно, чего вы добиваетесь», а народный избранник в ответ сообщил главе города, что он «уже давно позорит наш город».

В целом депутаты оценили доклад Трифонова положительно и приняли к сведению.