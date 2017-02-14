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11:03 (мск), источник: Nakanune.ru

Начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов: всего за прошлый год зафиксировано 19 тысяч преступлений

Начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов выступил перед депутатами ЕГД по итогам прошлого года. По его словам, количество преступлений по итогам 2016 года снизилось на 15%, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Трифонова, всего в прошлом году было зафиксировано более 19,3 тыс.преступлений. Помимо снижения общего числа преступлений, на 7% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, правоохранители фиксируют снижение преступлений с тяжким вредом здоровью. Количество убийств, по словам Трифонова, осталось на уровне 2015 года.

Как уточнил Игорь Трифонов, в прошлом году удалось раскрыть ряд серийных преступлений. В частности, речь идет о серии поджогов авто (35 случаев) и поджогов веранд в детских садах (20 случаев).

Отметим, что при этом, по данным главы екатеринбургской полиции, на 10,8% возросло количество выявленных фактов сбыта наркотиков, в два раза увеличилось количество преступлений, совершенных в составе орггрупп.

Что касается ДТП на территории столицы Среднего Урала, то, по информации Трифонова, в прошлом году было зафиксировано 804 аварии с пострадавшими, 85 человек погибло. При этом, в сравнении с 2015 годом, количество ДТП с пострадавшими сократилось на 10%, а количество аварий с погибшими — на 6,5%. Кроме того, была зафиксирована 101 авария с участием детей, в которых пострадало 100 маленьких екатеринбуржцев, трое погибли.

Как уточнил Трифонов, по итогам года на водителей было наложено более 368,8 тыс. штрафов, взыскано более 270,6 млн руб.

В рамках заседания Игоря Трифонова спросили об увеличении количества правонарушений в связи с «декриминализацией побоев». Напомним, ранее о росте таких преступлений сообщил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Соответствующий вопрос задал депутат ЕГД Олег Хабибуллин.

«Статистика — вещь упрямая. У нас сократилось количество бытовых преступлений, но речь идет о том, что подразумевается в УК. Количество протоколов об административных правонарушениях после “декриминализации” выросло в разы», — ответил Трифонов.

Добавим, что после этого между Ройзманом и Хабибуллиным возникла словесная перепалка. Мэр заявил депутату, что «понятно, чего вы добиваетесь», а народный избранник в ответ сообщил главе города, что он «уже давно позорит наш город».

В целом депутаты оценили доклад Трифонова положительно и приняли к сведению.

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