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11:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сын напал на спящую мать с ножом в Новосибирске

Соседи спасли женщину от агрессии сына в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Ночью 12 февраля 28-летний жителя Новосибирска в состоянии внезапно возникшей агрессии подошел к лежащей на кровати 53-летней матери и нанес, по предварительным данным, не менее 5 ударов ножом.

Несмотря на полученные ранения, женщине удалось выбежать в подъезд и попросить помощи у соседей, которые вызвали «скорую» и полицию. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Сын потерпевшей был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование уголовного дела продолжается. «Следователем решается вопрос о назначении в отношении подозреваемого судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой необходимы для объективного расследования уголовного дела», — добавили в ведомстве.

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