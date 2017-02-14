Сын напал на спящую мать с ножом в Новосибирске
Соседи спасли женщину от агрессии сына в Новосибирске, сообщает
Соседи спасли женщину от агрессии сына в Новосибирске, сообщает
Ночью 12 февраля 28-летний жителя Новосибирска в состоянии внезапно возникшей агрессии подошел к лежащей на кровати 53-летней матери и нанес, по предварительным данным, не менее 5 ударов ножом.
Несмотря на полученные ранения, женщине удалось выбежать в подъезд и попросить помощи у соседей, которые вызвали «скорую» и полицию. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.
Сын потерпевшей был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование уголовного дела продолжается. «Следователем решается вопрос о назначении в отношении подозреваемого