Сын напал на спящую мать с ножом в Новосибирске

Ночью 12 февраля 28-летний жителя Новосибирска в состоянии внезапно возникшей агрессии подошел к лежащей на кровати 53-летней матери и нанес, по предварительным данным, не менее 5 ударов ножом.

Несмотря на полученные ранения, женщине удалось выбежать в подъезд и попросить помощи у соседей, которые вызвали «скорую» и полицию. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Сын потерпевшей был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.