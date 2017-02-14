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10:56 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе за сутки сгорело пять автомобилей

Сегодня, 14 февраля, ночью в Уфе сгорели пять автомобилей, в том числе четыре иномарки. По улице Ушакова в Орджоникидзевском районе почти полностью сгорела «пятнадцатая».

По адресу Лесной проезд, 12 сгорели сразу три иномарки — две Renault Logan и Volkswagen Jetta.

Еще один пожар произошел под утро по улице Менделеева — сгорела автомашина Kia Soul. «Причины пожаров и материальный ущерб устанавливаются,» — сообщили «Вестям» в пресс-службе ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан».

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