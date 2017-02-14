В Уфе за сутки сгорело пять автомобилей
Сегодня, 14 февраля, ночью в Уфе сгорели пять автомобилей, в том числе четыре иномарки. По улице Ушакова в Орджоникидзевском районе почти полностью сгорела «пятнадцатая».
Сегодня, 14 февраля, ночью в Уфе сгорели пять автомобилей, в том числе четыре иномарки. По улице Ушакова в Орджоникидзевском районе почти полностью сгорела «пятнадцатая».
По адресу Лесной проезд, 12 сгорели сразу три иномарки — две Renault Logan и Volkswagen Jetta.
Еще один пожар произошел под утро по улице Менделеева — сгорела автомашина Kia Soul. «Причины пожаров и материальный ущерб устанавливаются,» — сообщили «Вестям» в