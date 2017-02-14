Житель Омска убил жену и падчерицу

Сегодня около 12 часов дня по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что житель Ленинского округа зарезал жену и ребенка. На место происшествия выехали полицейские и следователи.

Установлено, что трагедия произошла в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице 3-я Молодежная. Вызывавшая полицию омичка рассказала, что ей позвонил знакомый и сообщил, что только что убил свою сожительницу и ее дочь. Перепуганная женщина немедленно выехала на место и потребовала открыть двери. В это время он покончил с собой.

— По предварительной версии следствия 40-летний мужчина в ходе ссоры нанес ножевые ранения 32-летней сожительнице и ее 14-летней дочери, после чего покончил жизнь самоубийством, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.