Завершено расследование краж топлива из нефтепровода Полоцк — Вентспилс
Обвинение предъявлено 12 фигурантам, в том числе охраннику УПП «Запад-Транснефтепродукт», который снабжал информацией членов группы.
Обвинение предъявлено 12 фигурантам, в том числе охраннику УПП «Запад-Транснефтепродукт», который снабжал информацией членов группы.
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовное дело о масштабных хищениях дизельного топлива из нефтепродуктопровода «Полоцк — Вентспилс», сообщили Sputnik во вторник в СК.
«Были осуществлены две несанкционированные врезки в нефтепродуктопровод в Миорском и Браславском районах, которые использовались для противоправной деятельности с лета 2014 года по июль 2015 и февраль 2016 года соответственно. С помощью отводов топливо поступало в замаскированные емкости, расположенные на территории домовладений в Миорском районе», — рассказали в СК.
В результате противоправной деятельности УПП «Запад-Транснефтепродукт» был причинен размер в сумме более 102 тысяч рублей.
Одним из похитителей топлива оказался охранник УПП «Запад-Транснефтепродукт», который имел возможность «прикрывать» противоправную деятельность. Руководителю группы и ее члена предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса, дело передано прокурору для направления в суд.