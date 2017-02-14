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10:41 (мск), источник: Sputnik.by

Завершено расследование краж топлива из нефтепровода Полоцк — Вентспилс

Обвинение предъявлено 12 фигурантам, в том числе охраннику УПП «Запад-Транснефтепродукт», который снабжал информацией членов группы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовное дело о масштабных хищениях дизельного топлива из нефтепродуктопровода «Полоцк — Вентспилс», сообщили Sputnik во вторник в СК.

«Были осуществлены две несанкционированные врезки в нефтепродуктопровод в Миорском и Браславском районах, которые использовались для противоправной деятельности с лета 2014 года по июль 2015 и февраль 2016 года соответственно. С помощью отводов топливо поступало в замаскированные емкости, расположенные на территории домовладений в Миорском районе», — рассказали в СК.

В составе группы было 12 человек, ее организатором — житель Браслава. Роли обвиняемых были четко распределены, они были обеспечены всем необходимым оборудованием, в том числе автомобилями для перевозки топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации

В результате противоправной деятельности УПП «Запад-Транснефтепродукт» был причинен размер в сумме более 102 тысяч рублей.

Одним из похитителей топлива оказался охранник УПП «Запад-Транснефтепродукт», который имел возможность «прикрывать» противоправную деятельность. Руководителю группы и ее члена предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса, дело передано прокурору для направления в суд.

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