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11:49 (мск), источник: Известия.Ру

Обвал грунта произошел во Владивостоке при строительстве дома

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Обвал дороги произошел во Владивостоке в районе улицы Станюковича, 28А возле места строительства высотного здания. В результате обрушились опорная стена строящегося здания и часть дорожного полотна. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает РИА PrimaMedia, на место происшествия прибыли спасатели, территорию полностью оцепили. Образовавшаяся яма глубиной в несколько метров полностью перекрыла движение транспорта. На месте происшествия работают специалисты МЧС и других ведомств.

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Кроме того, постояльцев расположенного рядом общежития эвакуировали. В ближайшее время их могут разместить в одном из детских садов.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил руководителям департаментов транспорта и дорожного хозяйства по ЖКХ и топливным ресурсам выехать на место обрушения дороги. В ближайшее время будет принято решение по дальнейшим действиям властей и спасателей, сообщили в пресс-службе администрации края.

Отмечается, что приморские прокуроры проведут проверку по факту обрушения дорожного полотна и выяснить причины произошедшего. О возможной угрозе повторного обвала дорожного полотна не сообщается.

Комментарии
6
Paladdin
Это Владивосток детка! )) Только наши строители могут подпереть стену котлована досками из разобранных поддонов, и только наша прокуратура не найдет никаких нарушений в ПБ. Слава богу что люди не погибли, это главное.
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эльшат мехтиев
В корень зришь!)
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эльшат мехтиев
Ждём в Америке, а получаем у себя.
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Прокуратура Владивостока начала проверку после обрушения дороги рядом с высоткой
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