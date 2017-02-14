На Среднем Урале осудят мужчину за убийство в Казахстане

Об этом Накануне.RU сообщили в СКР региона.

По версии следствия, в конце июля 2002 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Петропавловск республики Казахстан, обвиняемый совершил убийство своей знакомой. Злоумышленник нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого обвиняемый скрылся за пределы территории Казахстана и стал проживать в Российской Федерации, гражданином которой он является. При этом мужчина предпринимал меры конспирации для того, чтобы его не обнаружили и на территории России, в частности, он пользовался поддельными документами.

Тем не менее, проведенные сотрудниками правоохранительных органов Казахстана мероприятия позволили установить его причастность к совершенному убийству. Этому в определенной степени поспособствовало то, что злоумышленник ранее проживал совместно с потерпевшей, и он был известен ее родственникам. Однако найти его на территории Казахстана не получилось, в связи с чем через некоторое время мужчина был объявлен в международный розыск. Когда органами правоохраны Казахстана были получены сведения о его возможном нахождении на территории России, материалы уголовного дела были направлены ими для дальнейшего расследования их российским коллегам. Дело было принято к производству следователями территориального отдела СКР по Свердловской области, поскольку злоумышленник был зарегистрирован в Краснотурьинске.

Задержать скрывавшегося от законного возмездия обвиняемого удалось только в 2016 году. Находился он тогда на территории Ивановской области. С этого момента с ним были проведены необходимые мероприятия, направленные на завершение расследования уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.