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11:22 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале осудят мужчину за убийство в Казахстане

Следственный отдел Краснотуринска СКР по Свердловской области завершил расследование в отношении 48-летнего жителя Краснотурьинска, который обвиняется в убийстве.

Об этом Накануне.RU сообщили в СКР региона.

По версии следствия, в конце июля 2002 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Петропавловск республики Казахстан, обвиняемый совершил убийство своей знакомой. Злоумышленник нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого обвиняемый скрылся за пределы территории Казахстана и стал проживать в Российской Федерации, гражданином которой он является. При этом мужчина предпринимал меры конспирации для того, чтобы его не обнаружили и на территории России, в частности, он пользовался поддельными документами.

Тем не менее, проведенные сотрудниками правоохранительных органов Казахстана мероприятия позволили установить его причастность к совершенному убийству. Этому в определенной степени поспособствовало то, что злоумышленник ранее проживал совместно с потерпевшей, и он был известен ее родственникам. Однако найти его на территории Казахстана не получилось, в связи с чем через некоторое время мужчина был объявлен в международный розыск. Когда органами правоохраны Казахстана были получены сведения о его возможном нахождении на территории России, материалы уголовного дела были направлены ими для дальнейшего расследования их российским коллегам. Дело было принято к производству следователями территориального отдела СКР по Свердловской области, поскольку злоумышленник был зарегистрирован в Краснотурьинске.

Задержать скрывавшегося от законного возмездия обвиняемого удалось только в 2016 году. Находился он тогда на территории Ивановской области. С этого момента с ним были проведены необходимые мероприятия, направленные на завершение расследования уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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