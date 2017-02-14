В Башкирии будут судить мужчину, который бросил детей в горящей квартире
По данным Следственного комитета РФ по РБ, в Стерлитамаке будут судить 32-летнего мужчину, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.
По данным Следственного комитета РФ по РБ, в Стерлитамаке будут судить 32-летнего мужчину, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.
По версии следствия, около 17 часов 19 декабря 2016 года в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Строителей в городе Стерлитамаке произошел пожар, в результате которого погибли две девочки 6 и 11 лет, а также пострадал их 31-летний отчим.
Согласно заключениям
Следователи установили, что мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения, дождался пока сожительница уйдет на работу и закурил в квартире при открытом балконе. Мужчина заметил, что упал уголек с сигареты, но не стал его искать и лег спать. Проснувшись от звонка и увидев, что комната, где он спал горит, вылез через балкон на балкон квартиры ниже этажом, а дети остались в задымленной квартире.
Сотрудники пожарной службы, прибыв на место по вызову соседей, обнаружили тела детей у порога квартиры. По делу следователем было проведено 5 экспертных исследований, в том числе и
Несмотря на большое количество экспертиз, расследование уголовного дела было закончено в кратчайшие сроки — 1 месяц. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся.
В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение. После вручения обвиняемому его копии уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. СУ СК РФ по РБ.