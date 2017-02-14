«Я не знал, что пистолет заряжен»: подробности выстрела в глаз школьнику в Нижнекамске

— Ученик, сделавший это, сознался. Он сказал, что не знал о наличии в пистолете пули. Эти два мальчика — друзья. Они дружат на протяжении пяти лет, — цитирует ntr-24.ru слова директора школы.

В настоящее время раненого в глаз школьника прооперировали. Как отмечают медики, у него серьезная травма — двойное проникающее ранение.

— Парню сделали рентген-обследование, компьютерную томографию. Проведена первичная хирургическая обработка — ушивание раны. Врачи проводят консилиум по вопросу проведения основной операции. Мальчику предстоит ее перенести, а затем пройти последующее лечение, — рассказали в ДРКБ, передает «Татар-информ».

Напомним, происшествие произошло 11 февраля в одной из школ в Нижнекамске. Ученик старших классов выстрелил в глаз своему однокласснику из пневматического пистолета, в результате чего глаз пострадавшему пришлось удалить.

Сейчас идет расследование. Предстоит выяснить, как пистолет оказался в школе, и что будет с подростком, который совершил выстрел.