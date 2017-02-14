«Я не знал, что пистолет заряжен»: подробности выстрела в глаз школьнику в Нижнекамске
Выстреливший в одноклассника нижнекамский школьник не знал, что пистолет заряжен. По словам директора школы, все произошедшее — трагическая случайность.
Выстреливший в одноклассника нижнекамский школьник не знал, что пистолет заряжен. По словам директора школы, все произошедшее — трагическая случайность.
— Ученик, сделавший это, сознался. Он сказал, что не знал о наличии в пистолете пули. Эти два мальчика — друзья. Они дружат на протяжении пяти лет, — цитирует ntr-24.ru слова директора школы.
В настоящее время раненого в глаз школьника прооперировали. Как отмечают медики, у него серьезная травма — двойное проникающее ранение.
— Парню сделали
Напомним, происшествие произошло 11 февраля в одной из школ в Нижнекамске. Ученик старших классов выстрелил в глаз своему однокласснику из пневматического пистолета, в результате чего глаз пострадавшему пришлось удалить.
Сейчас идет расследование. Предстоит выяснить, как пистолет оказался в школе, и что будет с подростком, который совершил выстрел.