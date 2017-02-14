Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
«Сказки становятся правдой»: Захарова о розыгрыше чиновницы США
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Гиви и Моторолу не убили: а уехали в Крым – СМИ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Самый грязный город в мире
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12:29 (мск), источник: Prokazan.ru

«Я не знал, что пистолет заряжен»: подробности выстрела в глаз школьнику в Нижнекамске

Выстреливший в одноклассника нижнекамский школьник не знал, что пистолет заряжен. По словам директора школы, все произошедшее — трагическая случайность.

 — Ученик, сделавший это, сознался. Он сказал, что не знал о наличии в пистолете пули. Эти два мальчика — друзья. Они дружат на протяжении пяти лет, — цитирует ntr-24.ru слова директора школы.

В настоящее время раненого в глаз школьника прооперировали. Как отмечают медики, у него серьезная травма — двойное проникающее ранение.

 — Парню сделали рентген-обследование, компьютерную томографию. Проведена первичная хирургическая обработка — ушивание раны. Врачи проводят консилиум по вопросу проведения основной операции. Мальчику предстоит ее перенести, а затем пройти последующее лечение, — рассказали в ДРКБ, передает «Татар-информ».

Напомним, происшествие произошло 11 февраля в одной из школ в Нижнекамске. Ученик старших классов выстрелил в глаз своему однокласснику из пневматического пистолета, в результате чего глаз пострадавшему пришлось удалить.

Сейчас идет расследование. Предстоит выяснить, как пистолет оказался в школе, и что будет с подростком, который совершил выстрел.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось видео огненного ДТП под Казанью, где погибли два дальнобойщика
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Обвал грунта произошел во Владивостоке при строительстве дома
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь