В Краснодаре водитель внедорожника влетел в забор у трамвайных путей

Как рассказала «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по г. Краснодару, 14 февраля около 07.00 автомобиль Volkswagen Touareg двигался по ул. Ставропольской со стороны ул. Димитрова.

27-летний водитель джипа не справился с управлением, автомобиль врезался в ограждение возле трамвайных путей.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки, он получил сотрясение мозга. Пассажир автомобиля отделался испугом.