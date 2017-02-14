Во Владивостоке озвучены причины обрушения стены и дороги в районе улицы Станюковича

Как сообщили «Вестям Приморье» представители надзорного ведомства, среди них — нарушение технологии или ошибки в расчетах.

Провести разбирательство по факту произошедшего обрушения поручил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

По данным инспекции, ООО «Каскад-Строй» осуществляет строительство двух объектах на соседних земельных участках: это многоквартирный жилой дом «Апарт-комплекс Гавань Резиденс» по адресу Станюковича, 48 и многоярусная парковка в районе улицы Станюковича, 1 во Владивостоке, где сегодня произошло обрушение подпорной стены и частично проезжей части.

«Строительство осуществляется застройщиком на основании разрешения на строительство, выданного администрацией города Владивостока. Градостроительный план земельного участка, предусматривающий возведение объекта в районе автомобильной дороги, был утвержден городской администрацией в 2015 году. Инспекция осуществляет строительный надзор по данному объекту на основании извещения о начале строительства и представленной исходно-разрешительной документации. В ходе строительства двух объектов специалистами фиксировались нарушения требований технических регламентов и проектной документации, за что данная организация привлекалась к административной ответственности в виде штрафа размером в 100 тысяч рублей. Компании были выданы предписания об обязательном устранении допущенных нарушений», — отметили в региональной инспекции.

Специалисты также подчеркнули, что компания ООО «Каскад-Строй» ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушения в области долевого строительства, сумма штрафов с начала прошлого года составила 660 тысяч рублей. Во время последней проверки, произведенной инспекцией 11 января 2017 года, застройщиком производилось шпунтовое ограждение стены в рамках проектной документации.

В момент обрушения на площадке производилась разработка грунта в котловане террасами под защитой ограждающей стенки.

«Проектом было предусмотрено устройство защитной подпорной стены (стена в грунте) из инъекционных свай-стоек Д=159×4 с обшивкой стен котлована. Технология разработана ООО «Горспецстрой-2». Данная проектная документация получила положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственная экспертиза проектов ДВ», — заявили в ведомстве.

В инспекции отметили, что возможные причины обрушения связаны с недолжным соблюдением технологии устройства ограждения котлована, в тоже время не исключаются ошибки в расчетах несущей способности вышеуказанной стены при разработке проектной документации.