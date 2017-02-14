Три человека сгорели в дачном домике под Новосибирском

По данным ведомства, огонь вспыхнул в ночь на 14 февраля. По предварительной версии, дачный домик загорелся в результате неправильной эксплуатации печного оборудования.

Огонь быстро распространился и вскоре охватил весь дом. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Спасатели обнаружили серди обломков тела троих человек — двоих мужчин и женщину.

Сейчас специалисты устанавливают точную причину пожара.

Ранее «ФедералПресс» писал, что иркутские следователи устанавливают все обстоятельства пожара, во время которого погиб пожарный и пожилая женщина. Следственный комитет начал доследственную проверку, во время которой будут установлены все обстоятельства случившегося.