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15:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Три человека сгорели в дачном домике под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 14 февраля, РИА ФедералПресс. В дачном сообществе «Дружба» загорелся дом из бруса. Погибли три человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в ночь на 14 февраля. По предварительной версии, дачный домик загорелся в результате неправильной эксплуатации печного оборудования.

Огонь быстро распространился и вскоре охватил весь дом. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Спасатели обнаружили серди обломков тела троих человек — двоих мужчин и женщину.

Сейчас специалисты устанавливают точную причину пожара.

Ранее «ФедералПресс» писал, что иркутские следователи устанавливают все обстоятельства пожара, во время которого погиб пожарный и пожилая женщина. Следственный комитет начал доследственную проверку, во время которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

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