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16:04 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде под лёд провалились два рыбака

Очередной несчастный случай произошел в Волгограде.

Два любителя подлёдной рыбалки решили порыбачить на середине Волги. Однако лёд не выдержал их, и рыбаки очутились в реке.

Как сообщили VOLGOGRADRU в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, чудом их удалось спасти. Именно в этот момент их заметили сотрудники ГИМС, которые проводили совместный рейд с сотрудниками региональной областной инспекции рыбоохраны, и вытащили из воды.

Но всем так везёт. Нередко несоблюдение правил безопасности на льду заканчивается трагедией.

Напомним, что теперь за выход на тонкий лёд будут штрафовать: физические лица — до 4 тысяч рублей, должностные — до 25 тысяч, юрлица — до 50 тысяч рублей.

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