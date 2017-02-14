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15:15 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция: в ДТП под Светлым погибла 27-летняя женщина

В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло в понедельник вечером на дороге Ижевское-Светлый.

Авария произошла около 22:40 на 5-м километре автодороги Ижевское-Светлый. По предварительным данным, автомобиль «Мазда 626» 1993 года выпуска двигался со стороны посёлка Ижевское в направлении Светлого. Водитель не справился с управлением на прямом участке дороги, машина съехала в придорожный кювет слева по ходу движения и столкнулась с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 38-летний житель Нестеровского района, тракторист по профессии, госпитализирован с множественными травмами, а 27-летняя пассажирка скончалась на месте.

Следственно-оперативная группа полиции произвела осмотр места ДТП и изъяла повреждённый автомобиль. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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