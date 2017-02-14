Полиция: в ДТП под Светлым погибла 27-летняя женщина

Авария произошла около 22:40 на 5-м километре автодороги Ижевское-Светлый. По предварительным данным, автомобиль «Мазда 626» 1993 года выпуска двигался со стороны посёлка Ижевское в направлении Светлого. Водитель не справился с управлением на прямом участке дороги, машина съехала в придорожный кювет слева по ходу движения и столкнулась с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 38-летний житель Нестеровского района, тракторист по профессии, госпитализирован с множественными травмами, а 27-летняя пассажирка скончалась на месте.