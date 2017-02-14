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11:57 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Москве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в связи с групповым нападением на инкассаторов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из корыстных побуждений — ИФ)», — сказала Иванова во вторник «Интерфаксу».

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По ее словам, в ходе завязавшейся перестрелки один из налетчиков был убит на месте, двое других скрылись.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, приняты меры к розыску преступников», — сказала Иванова.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что инкассаторы, на которых было совершено нападение, работают в федеральном государственном унитарном предприятии «Главный Центр Спецсвязи».

По его словам, преступники приняли забиравших груз сотрудников за банковских инкассаторов. В результате нападения один преступник был убит, один инкассатор ранен. Другие подозреваемые скрываются.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, нападение было совершено по адресу улица Римского-Корсакова. В городе введен план «Перехват».

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Нападение на инкассаторов в Москве: один преступник убит
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