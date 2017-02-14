Возбуждено уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Москве
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в связи с групповым нападением на инкассаторов на
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в связи с групповым нападением на инкассаторов на
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из корыстных побуждений — ИФ)», — сказала Иванова во вторник «Интерфаксу».
По ее словам, в ходе завязавшейся перестрелки один из налетчиков был убит на месте, двое других скрылись.
«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, приняты меры к розыску преступников», — сказала Иванова.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что инкассаторы, на которых было совершено нападение, работают в федеральном государственном унитарном предприятии «Главный Центр Спецсвязи».
По его словам, преступники приняли забиравших груз сотрудников за банковских инкассаторов. В результате нападения один преступник был убит, один инкассатор ранен. Другие подозреваемые скрываются.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, нападение было совершено по адресу улица