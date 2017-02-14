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11:31 (мск), источник: dostup1.ru

Виновниками массового ДТП у ЮУрГУ могут признать водителей обеих иномарок

Расследование находится на контроле у прокуратуры.

По факту массового ДТП с иномарками и маршрутками напротив ЮУрГУ возбуждено уголовное дело — виновниками аварии с четырьмя пострадавшими могут оказаться оба водителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 14 февраля, в Челябинске по факту ДТП на проспекте Ленина возбудили дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что 13 февраля напротив ЮУрГУ 60-летний водитель Lexus СХ-470 столкнулся с автомобилем Mercedes, после чего изменил траекторию движения и сбил четырех пешеходов, стоявших у края проезжей части. Далее Lexus протаранил маршрутку Ford Transit, которая от удара врезалась в маршрутку Peugeot Boxer L4H2.

«В рамках расследования дела будет назначена автотехническая экспертиза. Кто виновник — устанавливается. Либо это Mercedes, который не уступил дорогу, либо Lexus, который превысил скорость. А может быть, выяснится, что виноваты оба. Расследование дела находится на контроле прокуратуры города», — рассказал прокурор Челябинска Роман Самойлов.

Напомним, четыре сбитые девушки остаются в больницах. Всем от 19 до 21 года. У одной черепно-мозговая травма, у второй — перелом шейного отдела позвоночника, у третьей — перелом руки, а у четвертой — перелом ноги.

Ольга Плеханова.

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