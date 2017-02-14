УМВД: Мошенники сняли с карты пенсионера из Калининграда более 500 тысяч рублей

По сведениям правоохранителей, злоумышленники позвонили 69-летнему мужчине и пообещали перечислить на его счёт компенсацию за купленные лекарства.

Доверчивый житель города сообщил мошенникам конфиденциальные сведения о своей карте и в итоге лишился 553 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.