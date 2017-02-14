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13:28 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: Мошенники сняли с карты пенсионера из Калининграда более 500 тысяч рублей

В Калининграде мошенники сняли с банковской карты пенсионера свыше 500 тысяч рублей.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям правоохранителей, злоумышленники позвонили 69-летнему мужчине и пообещали перечислить на его счёт компенсацию за купленные лекарства.

Доверчивый житель города сообщил мошенникам конфиденциальные сведения о своей карте и в итоге лишился 553 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Правоохранительные органы призывают держателей банковских карт и пользователей платёжных сервисов проявлять повышенную бдительность. «Главное правило — никогда и никому не сообщайте ПИН-код и защитный код банковской карты, а также пароли от онлайн-сервисов», — подчеркнули в ведомстве.

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