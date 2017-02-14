В Рыбницком районе пропала 14-летняя школьница

9 февраля, примерно в 11:00, девушка ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Последний раз Анну Гурэу видели 10 февраля на уроках в средней школе.

Приметы: на вид 16−17 лет, рост около165 см, худощавого телосложения, плечи горизонтальные. Лицо овальное, кожа смуглая, волосы темно-русые, длиной ниже плеч, пишет «Комсомольская правда».

Особые приметы: ходит быстро. По характеру — упряма, скрытна. Голос сильный, звонкий, речь ясная.

Была одета: черная шапка с помпоном, темно-синие джинсы, темно-синяя болоньевая куртка. Обута в сапоги цвета хаки, 39 размера. При себе имела мобильный телефон.

Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетней Анны Гурэу, позвоните в милицию по телефону «102» в любом городе или населенном пункте Приднестровья, по телефонам в ОВД г. Рыбница: (555) 4−35−20, 2−10−89, 2−12−83; по мобильному телефону (779) 1−57−05 или по телефону доверия: (533) 8−15−29.