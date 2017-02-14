На Донецком заводе химизделий прогремел мощный взрыв
В Донецке, на казенном заводе химических изделий прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Донецкую городскую администрацию.
В Донецке, на казенном заводе химических изделий прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Донецкую городскую администрацию.
«По предварительной информации около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе», — сообщили в администрации.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет, подробности происшествия устанавливаются.