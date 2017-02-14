Причиной обвала грунта во Владивостоке могли стать нарушения при строительстве дома

Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на региональную инспекцию государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

«В инспекции отметили, что возможные причины обрушения связаны с недолжным соблюдением технологии устройства ограждения котлована, в тоже время не исключаются ошибки в расчетах несущей способности вышеуказанной стены при разработке проектной документации», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ведущая строительство компания «Каскад-Строй» уже привлекалась к административной ответственности за нарушения требований технических регламентов и проектной документации.

Как сообщалось, во вторник в 13:00 местного времени (06:00 мск) в районе строящегося высотного дома по ул. Станюковича в центре Владивостока произошел провал грунта под автодорогой. Размер провала составляет 10 на 10 метров, глубина до 20 метров. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.