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11:50 (мск), источник: dostup1.ru

Нашлась пенсионерка, пропавшая после изгнания из «Ашана» в Челябинске

Женщину три дня искали по всему городу.

Пенсионерка, страдающая болезнью Альцгеймера, нашлась после трех дней поисков в Челябинске — в настоящее время 63-летняя женщина находится в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пропавшая челябинка Ольга Казакова нашлась сегодня, 14 февраля, на третий день поисков. Родственники обзванивали все больницы Челябинска, а потом начали обходить их пешком. Женщину нашли в одной из горбольниц, куда ее привезли сегодня после пребывания в другом медучреждении. По предварительным данным, с пенсионеркой все в порядке.

Напомним, женщина пропала 11 февраля. Вечером она пошла с мужем в магазин «Ашан». Мужчина отвлекся на покупки, потеряв супругу в большом супермаркете. Пока он ее искал, охранники обратили внимание на больную женщину и выпроводили ее на улицу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пенсионерка идет в сторону Мелькомбината. Три дня о ней ничего не было известно.

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