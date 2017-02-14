Нашлась пенсионерка, пропавшая после изгнания из «Ашана» в Челябинске

Пенсионерка, страдающая болезнью Альцгеймера, нашлась после трех дней поисков в Челябинске — в настоящее время 63-летняя женщина находится в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пропавшая челябинка Ольга Казакова нашлась сегодня, 14 февраля, на третий день поисков. Родственники обзванивали все больницы Челябинска, а потом начали обходить их пешком. Женщину нашли в одной из горбольниц, куда ее привезли сегодня после пребывания в другом медучреждении. По предварительным данным, с пенсионеркой все в порядке.