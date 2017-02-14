В Магнитогорске женщина кинулась прямо под колеса внедорожника

Авария произошла 14 февраля на перекрестке улиц Советской армии и Суворова.

На видео, которое попало в сеть, видно, как женщина-пешеход стоит у края проезжей части. Когда к ней подъезжает машина, она вдруг решает перебежать дорогу и буквально кидается под колеса автомобиля. Водитель остановился и выбежал, чтобы помочь пострадавшей.