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11:49 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске женщина кинулась прямо под колеса внедорожника

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина кинулась прямо под колеса внедорожника. Случившееся зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

Авария произошла 14 февраля на перекрестке улиц Советской армии и Суворова.

На видео, которое попало в сеть, видно, как женщина-пешеход стоит у края проезжей части. Когда к ней подъезжает машина, она вдруг решает перебежать дорогу и буквально кидается под колеса автомобиля. Водитель остановился и выбежал, чтобы помочь пострадавшей.

Судя по комментариям в соцсетях, женщина осталась жива. В ГИБДД города информацией о произошедшем пока не обладают.

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