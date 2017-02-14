В Магнитогорске женщина кинулась прямо под колеса внедорожника
В Магнитогорске (Челябинская область) женщина кинулась прямо под колеса внедорожника. Случившееся зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.
В Магнитогорске (Челябинская область) женщина кинулась прямо под колеса внедорожника. Случившееся зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.
Авария произошла 14 февраля на перекрестке улиц Советской армии и Суворова.
На видео, которое попало в сеть, видно, как
Судя по комментариям в соцсетях, женщина осталась жива. В ГИБДД города информацией о произошедшем пока не обладают.