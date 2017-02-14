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12:40 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове из припаркованного Lexus украли 90 тысяч рублей

В Ростове полицейские задержали подозреваемого в краже 90 тысяч рублей из автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя города Шахты, подозреваемого в совершении преступления.

По данным правоохранительных органов, мужчина разбил стекло автомобиля топором, пока хозяин отлучился, похитил сумку с личными вещами потерпевшего и скрылся. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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