В Ростове из припаркованного Lexus украли 90 тысяч рублей
В Ростове полицейские задержали подозреваемого в краже 90 тысяч рублей из автомобиля, сообщает
В Ростове полицейские задержали подозреваемого в краже 90 тысяч рублей из автомобиля, сообщает
Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя города Шахты, подозреваемого в совершении преступления.
По данным правоохранительных органов, мужчина разбил стекло автомобиля топором, пока хозяин отлучился, похитил сумку с личными вещами потерпевшего и скрылся. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».