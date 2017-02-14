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12:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

Для пассажирки авиарейса Казань — Москва дважды пришлось вызывать скорую помощь

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). 14 февраля в Международном аэропорту «Казань» на борту авиалайнера Airbus A319−100 авиакомпании «Сибирь» стало плохо одной из пассажирок.

Источник: ИА Татар-информ

Из-за этого на час задержали рейс S7 70 по направлению Казань — Москва (Домодедово) — вместо 6.20, согласно расписанию, самолет покинул аэропорт в 7.16. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«Вылет рейса был задержан в связи с плохим самочувствием уже находящейся на борту пассажирки. Медслужба аэропорта прибыла на борт воздушного судна, кроме того, из города была вызвана бригада скорой помощи. В 6 часов 17 минут, после того, как медики оказали первую помощь, пассажирка приняла решение не сниматься с рейса. Однако после того, как женщина во второй раз зашла на борт самолета, ее самочувствие снова ухудшилось. В 6 часов 43 минуты скорая помощь была вызвана повторно», — объяснил Гатауллин.

По словам представителя аэропорта, женщине повторно оказали медицинскую помощь, однако на борт самолета она уже не вернулась, но и от госпитализации при посредничестве бригады скорой помощи отказалась.

«В 7 часов 16 минут со 117 пассажирами на борту воздушное судно Airbus А319−100 продолжило движение по маршруту», — заключил Адель Гатауллин.

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