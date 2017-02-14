На границе с Крымом задержали украинца, объявленного в розыск в РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские пограничники задержали на границе с Крымом 30-летнего гражданина Украины, объявленного за совершение двух преступлений на территории республики в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ РФ.

«Мужчина с недавних пор объявлен в федеральный розыск. Согласно материалам следствия, иностранец является единственным подозреваемым в совершении сразу двух преступлений на территории Крыма — умышленном причинении вреда здоровью и краже», — говорится в сообщении.

Гражданин Украины был задержан в пункте пропуска Перекоп в Крыму, где на проверку документов он подал национальный паспорт. «Находясь под подпиской о невыезде, рецидивист попытался уйти от правосудия и органов дознания за рубеж», — отметили в ведомстве, добавив, что мужчина уже взят под стражу и дал признательные показания.