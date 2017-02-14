Скончалась еще одна женщина, пострадавшая при крупном пожаре в Краснодаре

Как сообщал «Югополис», пожар произошел 12 февраля в одном из домов садоводческого товарищества «Автомобилист-2», где проживали супруги с двумя детьми, сестра женщины со своим сыном, а также ее мать.

В результате пожара 78-летняя женщина и ее несовершеннолетний внук погибли, также в больнице скончалась 38-летняя женщина. Сестра погибшей, ее сын и племянник с термическими ожогами тела сейчас находятся в больнице.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В качестве одной из версий причины возгорания следствие рассматривает возможное нарушение правил использования отопительного оборудования.