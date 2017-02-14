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11:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже директору фирмы грозит 6 лет колонии за мошенничество

В Воронеже полиция возбудила уголовное дело в отношении 52-летнего директора одной из организаций. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат (ч.3, ст. 159.2 УК РФ).

Источник: Новости Воронежа

Нарушение обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Предприниматель обратился за субсидией за трудоустройство инвалида. Он предоставил документы о затратах на оборудование рабочего место, завысив сумму.

«На основании фиктивных документов злоумышленник, используя свое служебное положение, незаконно получил денежные средства», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь руководителю грозит до 6 лет колонии.

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