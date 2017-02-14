В Воронеже директору фирмы грозит 6 лет колонии за мошенничество

Нарушение обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Предприниматель обратился за субсидией за трудоустройство инвалида. Он предоставил документы о затратах на оборудование рабочего место, завысив сумму.

«На основании фиктивных документов злоумышленник, используя свое служебное положение, незаконно получил денежные средства», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь руководителю грозит до 6 лет колонии.