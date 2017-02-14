В Воронеже директору фирмы грозит 6 лет колонии за мошенничество
В Воронеже полиция возбудила уголовное дело в отношении 52-летнего директора одной из организаций. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат (ч.3, ст. 159.2 УК РФ).
В Воронеже полиция возбудила уголовное дело в отношении 52-летнего директора одной из организаций. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат (ч.3, ст. 159.2 УК РФ).
Нарушение обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Предприниматель обратился за субсидией за трудоустройство инвалида. Он предоставил документы о затратах на оборудование рабочего место, завысив сумму.
«На основании фиктивных документов злоумышленник, используя свое служебное положение, незаконно получил денежные средства», — сообщают в
Теперь руководителю грозит до 6 лет колонии.