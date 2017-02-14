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11:49 (мск), источник: Actualitati.md

Четыре ребенка из кишиневского детского сада попали в больницу

Четверо детей, посещавших столичный детсад № 96 попали в больницу с диареей и ротавирусной инфекцией. Информацию подтвердили представители муниципального Центра общественного здоровья, которые провели вчера многочисленные исследования в образовательном учреждении.

Источник: Actualitati.md

Все дети являются воспитанниками одной группы, а первые симптомы были обнаружены у них еще 9—10 февраля.

Группа экспертов, созданная для выявления точных причин заболевания детей, собрала пробы для проведения лабораторных анализов, а также провела дезинфекцию в группе. Кроме того, в ходе спонтанных проверок, в детском саду были обнаружены нарушения и несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Чтобы не допустить распространение инфекции, были предприняты все необходимые меры.

В результате выявленных нарушений завхоз и администратор дошкольного учреждения были санкционированы.

На прошлой неделе сообщалось, что несколько воспитанников столичного детского сада № 5 попали в больницу с отравлением, однако после проведения лабораторных анализов, также выяснилось, что речь шла о ротавирусной инфекции. Работа группы, в которой были больные дети, была временно приостановлена.

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