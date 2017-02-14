Соседи рассказали, что омич убил всю семью и себя из ревности

У следователей появилась предварительная версия о причинах трагедии, которая разыгралась сегодня на улице 3-й Молодёжной.

Напомним, что 40-летний мужчина зарезал свою 32-летнюю гражданскую супругу и её 14-летнюю дочь, а потом расстался с жизнью сам. Тела жены и девочки обнаружили в квартире, тело мужчины — на улице под окнами.

Как рассказали Om1.ru в следственном комитете по Омской области, убийство, скорее всего, произошло на почве ревности.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

— Уже есть сведения о том, что мужчина ревновал свою жену. Соседи говорили о том, что супруги часто ругались.