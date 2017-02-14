Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В квартирах россиян установят газоанализаторы
«Живой Кен» не может нормально дышать
Американские СМИ сообщили о первой войне, объявленной Трампом
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Самый грязный город в мире
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12:01 (мск), источник: Om1.ru

Соседи рассказали, что омич убил всю семью и себя из ревности

Экспертам предстоит выяснить, не страдал ли зарезавший жену и 14-летнюю падчерицу мужчина психическим расстройством.

У следователей появилась предварительная версия о причинах трагедии, которая разыгралась сегодня на улице 3-й Молодёжной.

Напомним, что 40-летний мужчина зарезал свою 32-летнюю гражданскую супругу и её 14-летнюю дочь, а потом расстался с жизнью сам. Тела жены и девочки обнаружили в квартире, тело мужчины — на улице под окнами.

Как рассказали Om1.ru в следственном комитете по Омской области, убийство, скорее всего, произошло на почве ревности.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

 — Уже есть сведения о том, что мужчина ревновал свою жену. Соседи говорили о том, что супруги часто ругались.

Следователям предстоит установить, в каком состоянии был омич, когда лишил жизни жену и ребёнка. Экспертиза покажет, находился ли он под воздействием алкоголя или наркотиков. Также в подобных случаях обязательна посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Необходимо выяснить, мог ли из ряда вон выходящий поступок быть вызван психической болезнью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Больше всего патентов берут в Омской области таксисты и бригады ремонтников
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Обвал грунта произошел во Владивостоке при строительстве дома
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь